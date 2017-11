Na Danskem duhovnika zaradi zlorab otrok obsodili na deset let zapora

Koebenhavn, 15. novembra - Na Danskem so danes duhovnika zaradi spolnih zlorab otrok obsodili na desetletno zaporno kazen. Poleg tega do nadaljnjega ne sme opravljati duhovniškega poklica in se brez nadzora zadrževati v prostorih, kjer so mladoletni. 47-letni danski duhovnik se bo na sodbo pritožil.