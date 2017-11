S predstavitvijo koledarja, slikanice in razstavo uvod v Cankarjevo leto 2018

Vrhnika, 16. novembra - Zavod Ivana Cankarja, knjižnica Ivana Cankarja in občina Vrhnika so že v nizkem startu za Cankarjevo leto, ki se pričenja 1. januarja 2018 in obeležuje 100. obletnico smrti enega največjih slovenskih literatov Ivana Cankarja. Koledar je že na voljo, slikanica bo izšla na dan njegove smrti, 11. decembra, pripravili pa so tudi razstavo.