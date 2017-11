V predsedniški palači so se predstavili kandidati za člane Državnotožilskega sveta

Ljubljana, 15. novembra - V predsedniški palači so zadnja dva dneva potekale javne predstavitve kandidatov za štiri člane Državnotožilskega sveta. V torek so se predstavili Milan Birsa, Anže Erbežnik in Katja Filipčič, danes pa še Jožef Kovač in Igor Lučovnik. Kandidatka Ljubica Kosmovski Fojkar zaradi nujne zadržanosti predstavitve ni mogla opraviti.