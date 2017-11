Adrii Tehniki sprememba lastniške strukture njenih lastnikov ne prinaša sprememb

Brnik, 15. novembra - Češki Hartenberg Holding bo kupil 50-odstotni delež podjetja Avia Prime, ki je lastnik podjetja Linetech in s tem tudi družbe Adria Tehnika. Kot so sporočili iz slednje, je razlog za naložbo rastoča letalska panoga in prepoznavnost Adrie Tehnike kot zanesljivega partnerja, sprememba lastniške strukture pa ne prinaša sprememb.