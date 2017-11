V Nemčiji nekdanja varnostnika v nacističnem taborišču obtožili več sto umorov

Dortmund, 15. novembra - Nemški državni tožilec v mestu Dortmund je danes dva nekdanja paznika v nekdanjem koncentracijskem taborišču Stutthof na današnjem Poljskem obtožilo sodelovanja pri umorih več sto zapornikov. Kot so sporočili s sodišča v Münstru, bo to zdaj odločalo, ali bodo začeli soditi obtožencema, starima 92 in 93 let, ki krivdo zanikata.