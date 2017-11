Chagallova slika prodana za rekordnih 28,5 milijona dolarjev

New York, 15. novembra - Oljni portret Marca Chagalla Zaljubljenca (Les Amoureux) so v torek v New Yorku prodali za rekordnih 28,5 milijona ameriških dolarjev. To je po podatkih dražbene hiše Sotheby's skoraj dvakrat večji znesek od dosedanjega rekordna za Chagallovo delo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.