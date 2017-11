Luka Koper: Revizija poslov z IPS ni izpostavila nobene nezakonitosti

Koper, 15. novembra - Posebna revizija posameznih poslov Luke Koper z izvajalci pristaniških storitev (IPS) ni izpostavila nobene nezakonitosti, so danes poudarili v upravi Luke. Prav tako so zavrnili, da bi na tem področju vladal "divji zahod". V zvezi z opozorili o določenih tveganjih pa so v Luki že sprejeli ustrezne ukrepe.