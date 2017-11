Ministrstvo za več inovacij v kmetijstvu in gozdarstvu

Ljubljana, 19. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo bo do konca leta objavilo prva javna razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev za inovacije v kmetijstvu in gozdarstvu v okviru Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP). Slednji želi preko posebnih partnerstev poiskati praktične rešitve na vsakdanje izzive.