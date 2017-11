V MAO otvoritvena konferenca Centra za kreativnost

Ljubljana, 16. novembra - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) se danes začenja tridnevna otvoritvena konferenca Centra za kreativnost (CzK). Ponudila bo vpogled v nekatere aktualne projekte s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), od oblikovanja, arhitekture in kulturnega turizma do popularne glasbe, mode in filma.