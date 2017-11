Evropski teden zmanjševanja odpadkov za ponovno uporabo

Ljubljana, 16. novembra - V soboto se začenja evropski teden zmanjševanja odpadkov, letos posvečen temi ponovne uporabe. Cilj pobude je "pokazati, kako enostavno je vdahniti novo življenje stvarem, za katere smo menili, da so postale neuporabne, in najti vrednost tudi v starih stvareh", navajajo na ministrstvu za okolje in prostor.