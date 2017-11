Na Čebelarski zvezi pripravili slovensko kosilo

Ljubljana, 19. novembra - Čebelarska zveza Slovenije je v preteklem tednu pripravila iz živil višje kakovosti slovensko kosilo, s katerim je želela opozoriti na kakovostna živila, ki jih proizvedemo v Sloveniji. Ponudili so hladno topli bife, v katerem so med drugim ponudili kranjsko klobaso, prekmursko gibanico, kraški pršut in druge zaščitene jedi.