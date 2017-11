Za Velenjčane šteje le zmaga

Velenje, 15. novembra - Rokometaši velenjskega Gorenja so po sedmih odigranih tekmah v evropski ligi prvakov na drugem mestu v skupini C, v četrtek pa jih v njihovi Rdeči dvorani čaka na papirju najlažji tekmec iz romunske prestolnice. Tekma slovenskih podprvakov in romunskih prvakov se bo pričela ob 19. uri.