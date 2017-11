Po dokončanju izvlečnega tira na vrsti nadgradnja obstoječega

Ljubljana/Koper, 18. novembra - V okviru sanacije ozkega grla na železniški progi Divača-Koper na območju Bivja oziroma t.i. izvlečnem tiru so do oktobra izvedli gradnjo 1,2 kilometra novega tira, zdaj pa poteka nadgradnja obstoječega tira. Ta bo predvidoma trajala do maja prihodnje leto, pojasnjujejo na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI).