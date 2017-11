Na glasbeni akademiji dvodnevni simpozij o izzivih glasbene pedagogike

Ljubljana, 15. novembra - Na ljubljanski Akademiji za glasbo poteka dvodnevni mednarodni simpozij o izzivih sodobne glasbene pedagogike. Posvečen je 80-letnici zaslužne profesorice Brede Oblak, ki je s svojim delom zaznamovala celotno vertikalo glasbene vzgoje in izobraževanja na Slovenskem. Na simpoziju s prispevki in delavnicami sodeluje 28 domačih in tujih avtorjev.