Mednarodna premiera filma Vztrajanje Mihe Knifica v Nemčiji

Ljubljana, 16. novembra - Drugi celovečerni film režiserja Miha Knifica Vztrajanje bo danes doživel mednarodno premiero na 66. filmskem festivalu, ki med 9. in 19. novembrom poteka v mestih Mannheim in Heidelberg. Glavna projekcija filma bo na sporedu v tekmovalni sekciji Novinci, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).