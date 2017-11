Južno Korejo stresel redek potres

Seul, 15. novembra - Jugovzhod Južne Koreje je danes stresel potres z magnitudo 5,4. To je bil drugi najmočnejši zabeležen potres v državi, kjer so močnejši potresi redkost. Žarišče potresa, ki so ga čutili v večjem delu države, tudi v prestolnici Seul, je bilo pri industrijskem mestu Pohang na globini devet kilometrov.