V Švici največji diamant na dražbi prodan za rekordno ceno

Ženeva, 15. novembra - V Švici so v torek prodali največji diamant doslej, ki so ga kadarkoli ponudili na dražbi. Z 28,7 milijona evrov za 163-karatni diamant so dosegli tudi nov rekord. Na isti dražbi so za 12,3 milijona evrov prodali tudi kronski dragulj, ki sta ga med drugim imela v lasti francoski kralj Ludvik XIV. in francoski cesar Napoleon.