Glavna nagrada žirije Salona 2017 ZDSLU Narviki Bovcon in Alešu Vaupotiču

Ljubljana, 15. novembra - Dobitnika glavne nagrade žirije Salona 2017 Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) sta Narvika Bovcon in Aleš Vaupotič. Nagradi Salona 2017 ZDSLU pa sta prejela Marko Glavač in Gorazd Krnc. Dobitnikom so nagrade podelili v torek zvečer na odprtju Salona ZDSLU v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi.