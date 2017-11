Zaradi burje priprto koprsko pristanišče

Koper, 15. novembra - Burja na Primorskem je še zmerna do močna in bo danes na izpostavljenih mestih v sunkih še presegla hitrost 100 kilometrov na uro, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Zaradi burje so med drugim za ladijski promet priprli koprsko pristanišče, pa so za STA potrdili na upravi za pomorstvo.