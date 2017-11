Wilmots ni več selektor slonov

Abidjan, 15. novembra - Nekdanji belgijski reprezentant Marc Wilmots, ki je marca prevzel selektorski položaj nogometne reprezentance Slonokoščene obale in podpisal dveletno pogodbo, ni več selektor. Kot so sporočili iz nogometne zveze te države, se je sodelovanje končalo sporazumno, potem ko Wilmotsu slonov ni uspelo popeljati do svetovnega prvenstva v Rusiji 2018.