Še tretji zaporedni poraz Kopitarjevih kraljev

Los Angeles, 15. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL tokrat v razprodani domači dvorani Staples Center gostili Vancouver Canucks in na koncu izgubili z 2:3. Čeprav so kralji z goloma kapetana Anžeta Kopitarja in Tannerja Pearsona povedli z 2:0, so gosti v drugi tretjini izenačili, odločilni zadetek za zmago gostov pa je dosegel Sven Baertschi.