Evropske borze uvodoma s padci

London/Frankfurt/Pariz, 15. novembra - Osrednje evropske borze so današnje trgovanje začele s padci in tako sledile negativnim gibanjem z azijskih borz. Na padce vplivajo nižje cene nafte in negotovost glede usode napovedane davčne reforme v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Evro nadaljuje rast in je presegel 1,18 dolarja.