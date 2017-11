V Zimbabveju vojska prevzela nadzor

Harare, 15. novembra - Zimbabvejska vojska je danes prevzela nadzor v prestolnici Harare, a zanika, da je izvedla vojaški udar. V televizijskem nagovoru je sporočila, da so tarča kriminalci okoli predsednika Roberta Mugabeja, a zagotovila, da sta 93-letni predsednik in njegova družina "dobro in na varnem". Usoda Mugabeja ni jasna, po nekaterih podatkih naj bi odstopil.