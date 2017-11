Italija, Avstrija in Nemčija z okrepljenim mejnim nadzorom na Brennerju

Dunaj, 15. novembra - Italija, Avstrija in Nemčija so se dogovorile za skupni, okrepljeni nadzor tovornih vlakov na italijanski strani mejnega prehoda na prelazu Brenner, ki poteka že od preteklega tedna. Cilj je ustaviti migrante že na italijanskih tleh, da bi preprečili nezakonite vstope v Avstrijo in Italijo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.