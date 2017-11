Za kakovostno bivanje starejših ključna zagotovitev varnosti in zasebnosti

Maribor, 15. novembra - V okviru projekta Sobivamo, ki ga vodi ministrstvo za okolje in prostor s ciljem izboljšanja pogojev bivanja starejših, so na okrogli mizi v Mariboru spregovorili o možnih oblikah sobivanja, tako starejših med seboj kot med starejšimi in mlajšimi generacijami. Strinjali so se, da je v vsakem primeru ključno, da se zagotovita varnost in zasebnost.