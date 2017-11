V akciji Mali koraki za velik cilj zbrali 61.000 evrov

Ljubljana, 15. novembra - V letošnji že sedmi akciji Mali koraki za velik cilj so zbirali denar za Hišo zavetja Palčica. Ta pomaga otrokom, ki so v svoji družini ogroženi ali žrtve zlorab. Tekači so z doseženim ciljem zbrali 61.000 evrov za tiste, ki jim življenje v prvih letih ni bilo naklonjeno, so sporočili iz Pro plusa.