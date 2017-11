Najboljša slovenska kampa Terme Čatež in Kolpa

Ljubljana, 15. novembra - Najboljša slovenska kampa sta Terme Čatež in Kolpa, najboljše glamping naselje pa Chateau Ramšak. Tako so odločili uporabniki kampov v izboru Naj kamp Adria, ki ga pripravlja portal www.avtokampi.si. Za slovenskimi kampi je sicer nova rekordna sezona, zabeležili so za četrtino več nočitev.