Brooklyn, 15. novembra - Košarkarji Boston Celtics so ta trenutek najbolj vroča ekipa severnoameriške lige NBA, saj so prišli še do 13. zaporedne zmage. Na gostovanju pri Brooklyn Nets so slavili s 109:102, junak večera pa je bil "mož z masko" Kyrie Irving, ki je za goste dosegel 25 točk.