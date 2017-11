Strelski pohod na severu Kalifornije zahteval najmanj štiri življenja

Sacramento, 15. novembra - Kalifornijski policisti so v torek na podeželju severno od Sacramenta ubili 44-letnega Kevina Jasona Neala, ki se je zgodaj zjutraj odpravil na strelski pohod in ubil štiri ljudi, 10 pa ranil, dokler ga niso pokončali. Najprej je ubil soseda, nato pa se odpravil do bližnje osnovne šole in jo prerešetal.