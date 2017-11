Od danes dalje na vozilih obvezna zimska oprema

Ljubljana, 15. novembra - Tisti vozniki, ki jih ponedeljkov prvi sneg sezone ni spodbudil k menjavi pnevmatik na svojih vozilih, morajo to storiti danes. Z današnjim dnem namreč se namreč začenja obdobje obvezne zimske opreme na vozilih, ki bo trajalo do 15. marca. Motorna in priklopna vozila morajo imeti zimske pnevmatike ali letne pnevmatike, v prtljažniku pa še verige.