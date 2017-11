Večer: Biznis (15. 11.)

Maribor, 14. novembra - Ilirska Bistrica, Pirniče, Črnomelj, Lendava. Vsak s svojo bioplinarno in sosedi, ki jim ni preostalo nič drugega kot podati se v birokratski boj v kolesju okoljske zakonodaje. Gre za prosti čas, ki ga ljudje, ki jim po ustavi pripada pravica do čistega okolja, preživijo med prebiranjem zakonodaj in pravilnikov, piše Andreja Kutin Lednik v Večeru.