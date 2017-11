Washington, 14. novembra - Cene na ravni proizvajalcev v ZDA so se oktobra v primerjavi s septembrom povišale za 0,4 odstotka, medtem ko so analitiki pričakovali 0,1-odstotno rast. Na letni ravni so cene narasle za 2,8 odstotka, kar je največ v petih letih in pol.