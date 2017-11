Evropski poslanci dvomijo v pravno državo na Malti

Strasbourg, 14. novembra - Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu izrazili dvom v pravo državo na Malti. Evropski poslanci se v nekaj tednih že drugič ukvarjajo z razmerami na Malti. Tokrat je to povezano z umorom do vlade kritične novinarke Daphne Caruana Galizia pred mesecem dni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.