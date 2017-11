Vlada in gasilci zbližali stališča, o konkretnih rešitvah v prihodnjih dneh

Ljubljana, 14. novembra - Predstavniki vlade in Sindikata poklicnega gasilstva so na sestanku pri premierju Miru Cerarju zbližali stališča. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je pojasnil, da so našli nekaj konkretnih smeri reševanja, konkretizacija kompromisnih predlogov, ki so jih danes dogovorili na načelni ravni, pa bo sledila v prihodnjih dneh.