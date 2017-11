Mineva 100 let od smrti francoskega sociologa in filozofa Durkheima

Ljubljana, 15. novembra - Danes mineva 100 let, odkar je za posledicami srčne kapi v Parizu umrl francoski sociolog in filozof Davide Emile Durkheim. V svojem času je razvijal znanost o družbenih dejstvih in velja za ustanovitelja sodobne sociologije ter je poleg Maxa Webra, Karla Marxa in Sigmunda Freuda ena od vodilnih osebnosti v družboslovju.