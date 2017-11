Nordijci pripravljeni za zimski del sezone

Ljubljana, 14. novembra - Slovenski smučarji bodo čez nekaj dni že vsi v polnem pogonu. Potem ko so alpski že opravili prve zimske tekme, pa nordijski del karavane zimski začetek čaka v drugi polovici novembra. V slovenskih reprezentancah v skokih, tekih in nordijski kombinaciji pravijo, da so nabrušeni za novo sezono oziroma za njen večji zimski del.