Na Brežiškem s kakovostno pitno vodo preskrbljeni za prihodnjega pol stoletja

Brežice, 14. novembra - Na vodnem črpališču na Glogovem Brodu pri Artičah v Občini Brežice so danes predstavili pred letoma začeti projekt dodatne 200-metrske vodne vrtine, ki bo občini preskrbo s kakovostno pitno vodo omogočila za predvidoma prihodnjih 50 let. Brežiška občina je to približno pol milijona evrov vredno naložbo pokrila z lastnim denarjem.