V indijskem mestu pred obiskom Ivanke Trump prepovedali beračenje

New Delhi, 14. novembra - V indijskem mestu Hyderabad so pred obiskom hčere ameriškega predsednika Ivanke Trump za dva meseca prepovedali beračenje. Hči Donalda Trumpa bo tam med 28. in 30. novembrom na svetovnem vrhu podjetništva zastopala ZDA. Gre sicer za rutinski ukrep pred velikim mednarodnim dogodkom, je danes povedal predstavnik lokalne policije.