V požaru v hiši v Središču ob Dravi umrla starejša ženska

Središče ob Dravi, 14. novembra - V stanovanjski hiši v Središču ob Dravi je danes dopoldne izbruhnil požar. Ogenj so gasilci že pogasili in ob tem v hiši našli mrtvo 84-letno žensko. Vzrok smrti še ni znan in bo ugotovljen s sodno obdukcijo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.