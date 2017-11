Evropski poslanci pozvali k okrepitvi boja proti izogibanju plačila davkov

Bruselj, 14. novembra - Evropski poslanci so finančne ministre držav EU in Evropski svet pozvali, naj okrepijo boj proti izogibanju plačevanja davkov. V razpravi, katere povod je bila objava Rajskih dokumentov, so ministrom očitali, da se ne smejo izgovarjati na pravila o zagotavljanju anonimnosti. Svet pa so pozvali, naj se ne izogiba odgovornosti.