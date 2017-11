Najboljša zaščita pred pnevmokoknimi okužbami je cepljenje

Ljubljana, 14. novembra - Okužba s pnevmokoki je najpogostejša pri majhnih otrocih in starejših od 65 let. Pnevmokoki povzročajo različne bolezni, najtežji potek imajo sepsa, meningitis in bakteriemična pljučnica. Do pnevmokoknih okužb najpogosteje prihaja v hladnejših mesecih, zato za varovanje zdravja v društvu za boj proti nalezljivim boleznim priporočajo cepljenje.