Moravske Toplice, 14. novembra - Policisti preklicujejo iskanje 80-letne Rozalije Pongrac, ki je konec septembra odšla iz doma starejših v Rakičanu. Potrdili so namreč, da so jo konec oktobra našli mrtvo v reki Ledavi zunaj naselja Ivanci v občini Moravske Toplice, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.