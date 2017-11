Na Slovenskih regionalnih dnevih o vrednotenju regionalne politike in razvoja

Kranjska Gora, 14. novembra - Letošnji Slovenski regionalni dnevi, ki so se danes začeli v Kranjski Gori, so posvečeni vrednotenju regionalne politike in regionalnega razvoja. Na srečanju so preteklo finančno perspektivo označili za uspešno. Ob zamudi v novi perspektivi pa so zadovoljni, da se tudi tu sedaj zadeve vendarle premikajo.