Odprt del nove ljubljanske urgence

Ljubljana, 14. novembra - Prebivalci osrednjeslovenske regije bodo nujno medicinsko pomoč odslej prejeli v novih prostorih. Danes so namreč odprli nove prostore splošne nujne medicinske pomoči in internistične prve pomoči. Gradnja tretje faze urgence, v okviru katere bi med drugim prišli še do nove kirurške urgence, še sledi, ministrstvo naj bi objavilo razpis spomladi.