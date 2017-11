Agrokor v prvih devetih mesecih pozitivno

Zagreb, 14. novembra - Vsi strateški deli hrvaškega koncerna Agrokor so v prvih devetih mesecih letos poslovali pozitivno, je danes objavila izredna uprava Agrokorja. Trgovska veriga Konzum je imela 6,86 milijarde kun (okoli 914 milijonov evrov) prihodkov in 220 milijonov kun (okoli 30 milijonov evrov) dobička pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA).