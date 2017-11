Freedom House opozarja na manipuliranje vlad z informacijami na spletu

Washington, 14. novembra - Vse več vlad sledi Rusiji in Kitajski pri manipuliranju z družbenimi mediji in zatiranju kritičnih vsebin na spletu, kar predstavlja veliko grožnjo demokraciji, navaja organizacija Freedom House. Tovrstno prakso, vključno s plačanimi komentatorji in troli, je ugotovila pri 30 vladah od 65 v študijo vključenih držav, medtem ko jih je bilo lani 23.