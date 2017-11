Ob dnevu slovenskega znakovnega jezika poziv k ureditvi sistematične podpore njegovemu razvoju

Ljubljana, 14. novembra - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je ob današnjem dnevu slovenskega znakovnega jezika pripravila slovesnost, na kateri so opozorili na pomen omenjenega jezika in izpostavili potrebo, da država sistematično poskrbi za njegov razvoj. "Brez jezika ni kulture, brez znakovnega jezika ni nas gluhih," je opozoril predsednik Mladen Veršič.