Grims o primeru sirskega begunca: Kje sta zdaj pravna država in spoštovanje sodišč?

Ljubljana, 14. novembra - Poslanec SDS Branko Grims je v primeru sirskega begunca Ahmada Šamija, proti čigar deportaciji so se zavzeli tudi predstavniki vlade in koalicije, poudaril, da to ni v skladu z zavezami o spoštovanju pravnega reda, saj so o Šamijevi usodi odločala sodišča. Opozoril je še, da se za slovenske državljane levičarji na tak način niso nikoli zavzeli.