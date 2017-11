V Gruziji odkrili najstarejši dokaz o pridelavi vina

Miami, 14. novembra - 8000 let stari glineni vrči, ki so jih izkopali v Gruziji, so najstarejši dokaz o pridelavi vina iz grozdja na svetu. Glineni vrči so skoraj tisoč let starejši od doslej znanih najzgodnejših dokazov o pridelavi vina. Te so našli v iranskem gorovju Zagros in naj bi nastali med letoma 5400 in 5000 p.n.št.