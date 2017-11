Zdravila za sladkorno bolezen prejema skoraj 110.000 Slovencev, število bolnikov skokovito raste

Ljubljana, 14. novembra - Sladkorna bolezen je ena najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni, v Sloveniji zdravila za to bolezen prejema okoli 108.600 ljudi. Število bolnikov s sladkorno boleznijo skokovito narašča, zlasti na račun slabega življenjskega sloga. Svetovni dan sladkorne bolezni, ki ga obeležujemo danes, se osredotoča na to bolezen in ženske.